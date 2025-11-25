El Brent cae un 1,40 % hasta los 62,48 dólares ante un posible plan de paz para Ucrania

Londres, 25 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en enero cayó este martes un 1,40 % y se situó en 62,48 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, ante la posibilidad de un plan de paz para Ucrania que podría aumentar la oferta de crudo internacional.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,89 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en comparación al cierre de la última sesión, cuando finalizó en 63,37 dólares por barril.

Durante la sesión, el Brent llegó a descender incluso por debajo de los 62 dólares. En concreto, en torno a las 12.45 GMT se situaba en los 61,89 dólares, un 2,33 % menos que el cierre del lunes.

Tras empezar la semana al alza, el crudo europeo retrocedía por la expectativa de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, que podría relajar las sanciones sobre Moscú y aumentar la oferta global de petróleo.

Coincidiendo con el cierre de la sesión, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su intención de reunirse «pronto» con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski y el líder ruso, Vladímir Putin, pero dijo que solo lo hará una vez el plan de paz para poner fin a la guerra sea «definitivo».

Los mercados también siguen atentos a la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, ya que un eventual recorte de tipos podría impulsar la demanda de crudo en el futuro, aunque por ahora el exceso de oferta domina el sentimiento de los inversores.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada dijo este martes en su boletín que la caída de los precios del petróleo, que también ha lastrado consigo al dólar, es una «buena noticia», pero advierte de que aunque haya informaciones que sugieran que Ucrania ha aceptado las «líneas generales» de un posible acuerdo con Rusia, todavía queda mucho por negociar y no se ha firmado nada aún. EFE

