El brent cae un 11,28 %, hasta los 87,80 dólares ante posible desescalada en Oriente Medio

1 minuto

Londres, 10 mar (EFE).- El petróleo brent se desplomó este martes un 11,28 %, hasta situarse en 87,80 dólares el barril, al término de una volátil jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese que la guerra en Irán estaba prácticamente «terminada».

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cayó 11,16 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación con el precio de liquidación de la sesión anterior, cuando el brent acabó en 98,96 dólares. EFE

rb/rcf