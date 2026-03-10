El brent cae un 11,28 %, hasta los 87,80 dólares ante posible desescalada en Oriente Medio

3 minutos

Londres, 10 mar (EFE).- El petróleo brent se desplomó este martes un 11,28 %, hasta situarse en 87,80 dólares el barril, al término de una volátil jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese que la guerra en Irán está prácticamente «terminada».

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cayó 11,16 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación con el precio de liquidación de la sesión anterior, cuando el brent acabó en 98,96 dólares.

El brent reaccionó a la baja y aunque comenzó la semana disparado y rozando la cota de los 120 dólares por barril, a niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania a principios de 2022, en cuestión de un día ha retrocedido más de un 26,5 %.

Poco después del cierre de la sesión del lunes, cuando cerró ligeramente por debajo de los 100 dólares, las palabras de Trump sobre un fin próximo de la guerra en Irán y la consiguiente desescalada del conflicto a nivel regional dieron aliento a los inversores y provocaron una brusca bajada del oro negro, que pasó a rondar la barrera psicológica de los 90 dólares.

A lo largo de la sesión de este martes, el brent tuvo una tendencia bajista y llegó a alcanzar los 81,50 dólares en su punto más bajo después de que el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijera que un buque de la armada estadounidense había escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, pero después volvió a subir al desmentirse esta información.

Por este paso estratégico controlado por Irán, situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, transita el 20 % del flujo marítimo de hidrocarburos. Teherán lo mantiene cerrado de facto desde el inicio de la guerra, lo que está causando enormes interrupciones en el suministro global e impactando de manera directa al precio del crudo.

El analista Fawad Razaqzada, de la firma Forex.com, destacó hoy en su boletín semanal que esta bajada dramática del crudo no debe atribuirse solo a las palabras de Trump, sino al anuncio de los países del G7 de que estudian liberar las reservas de petróleo para estabilizar los precios.

Razaqzada apunta, sin embargo, que la liberación de reservas solo puede suponer un alivio momentáneo mientras se mantengan las disrupciones en el estrecho de Ormuz, que tiene paralizada la producción en los países petroleros de la región de Oriente Medio, pues no pueden dar salida a sus partidas.

El director ejecutivo de la petrolera estatal saudí Aramco, la mayor del mundo, Amin Nasser, dijo al respecto que su compañía puede tener listo en cuestión de días el puerto de Yanbu, en la costa occidental saudí (en el mar Rojo), y eso le permitirá sortear el estrecho de Ormuz y exportar 5 millones de barriles diarios atravesando en su lugar el Canal de Suez. EFE

