El brent cae un 8,70 %, a 88,36 dólares, tras la pausa de los ataques entre EEUU e Irán

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Londres, 27 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre cayó este lunes un 8,70 %, hasta 88,36 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de que la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán redujera el temor a interrupciones en el suministro de crudo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 8,42 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 96,78 dólares.

El brent retrocedió después de que EE.UU. e Irán mantuvieran por segundo día consecutivo el cese de sus ataques recíprocos, lo que redujo el temor a interrupciones del suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio.

El alto el fuego también alimentó las expectativas de una recuperación gradual del tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del comercio marítimo mundial de petróleo. EFE

jm/rcf