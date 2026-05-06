El brent cede casi un 8 % y cierra en 101 dólares ante posible acuerdo de paz EEUU-Irán

1 minuto

Londres, 6 may (EFE).- El petróleo brent para entrega en julio cayó este miércoles casi un 8 % y cerró sobre 101 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres ante el optimismo de los inversores ante el optimismo de que Estados Unidos e Irán cierren próximamente un acuerdo de paz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, descendió un 7,83 % hasta los 101,27 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implica una diferencia de 8,60 dólares a la baja respecto de la última sesión, cuando acabó en 109,87 dólares. EFE

rb/rcf