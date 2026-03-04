El brent cierra plano y se mantiene en 81,40 dólares, pendiente de la guerra en Irán

Londres, 4 mar (EFE).- El petróleo brent cerró este miércoles en 81,40 dólares, el mismo precio en el que se situó al final de la jornada anterior, mientras el mercado sigue pendiente de la evolución de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su posible impacto en el suministro de crudo en la región.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se mantuvo sin cambios con respecto al cierre del martes, cuando también cerró exactamente en 81,40 dólares, aunque llegó a descender cerca de los 80 dólares durante la sesión.

El brent se mantuvo estable mientras evalúa el anuncio que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo el pasado martes, cuando aseguró que su Gobierno ofrecerá seguros de riesgo político «a un precio razonable» para las navieras para cruzar el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por el que circula el 20 % del crudo mundial.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt matizó las declaraciones de Trump y se negó a establecer tiempos concretos para garantizar la navegación en el paso, y dijo que la Marina estadounidense escoltará a los petroleros en Ormuz «cuando fuera necesario», lo que devolvió a los inversores los temores a interrupciones de suministro a largo plazo.

El economista jefe global de Oxford Economics, Ryan Sweet, aseguró este miércoles en una conferencia virtual con medios que Ormuz, cerrado ‘de facto’ por Irán, es el mayor comodín que tiene la república islámica en esta guerra.

«Los precios del petróleo podrían seguir subiendo si el estrecho se interrumpe de manera más severa y por más tiempo», comentó el economista, que vaticinó que, bajo este escenario, si el conflicto se extiende por semanas o meses, el barril podría alcanzar cifras como los 100 o los 150 dólares por barril. EFE

