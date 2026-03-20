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El brent desciende levemente en la apertura y cotiza en los 106 dólares

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Madrid, 20 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo cotiza con leves caídas este viernes, del entorno del 2 %, hasta situarse en la cota de los 106 dólares, después de haberse disparado en las últimas sesiones por el conflicto bélico en Oriente Medio.

A las 7 horas de este viernes, el brent baja el 1,78 %, hasta los 106,7 dólares.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), que ya cerró la víspera en negativo, desciende el 2,11 % antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta los 93,47 dólares.

En la víspera, el precio del crudo brent cerró con moderadas subidas a pesar de que en la sesión llegó a dispararse hasta cerca de los 120 dólares, después de los ataques de Irán a refinerías e instalaciones gasísticas en Catar y Arabia Saudí tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el mayor campo de gas natural de la república islámica, Pars Sur.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que había empezado a sacar al mercado los «volúmenes iniciales» de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos, a 426 millones. EFE

mtd/jmj/alf

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