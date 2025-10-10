El Brent desciende más de un 2 % y baja de los 64 dólares tras el alto el fuego en Gaza

2 minutos

Londres, 10 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este viernes más de un 2 % y se situó por debajo de los 64 dólares durante la sesión en el Mercado de Futuros de Londres tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Pasadas las 15:00 hora local (14:00 GMT) el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, marcaba 63,73 dólares, lo que supone un retroceso de un 2,28 % -ó 1,49 dólares- con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando cerró la sesión en 65,22 dólares.

El Brent cayó a sus niveles mínimos desde principios de mayo, puesto que la prima de riesgo política disminuyó este viernes después de que entrase en vigor el alto el fuego en Gaza acordado entre Israel y la milicia palestina de Hamás, y las tropas israelíes se replegasen de las urbes de la Franja.

El Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu ratificó la pasada noche su respaldo al acuerdo para implementar la primera fase de la iniciativa auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, que además del alto el fuego, implica el intercambio de rehenes por presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria.

La disminución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio lastraron el precio del Brent, que todavía no se había recuperado del desplome sufrido la semana anterior, ante los temores de un exceso de oferta en el mercado tras la decisión de la OPEP+ de aumentar su producción en noviembre, el octavo mes consecutivo. EFE

