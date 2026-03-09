El brent pierde impulso y baja de los 100 dólares después de la reunión del G7

Londres, 9 mar (EFE).- El precio del barril de crudo brent para entrega en mayo bajó este lunes de la barrera psicológica de los 100 dólares después de que los países del G7 expresasen su intención de tomar medidas para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyos precios se han disparado por la guerra en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, llegó a alcanzar más de 118 dólares a lo largo de la sesión en el mercado de futuros de Londres, con niveles no vistos desde 2022, tras la invasión rusa y el inicio de la guerra en Ucrania, pero con el paso de las horas perdió impulso y poco antes de las 16:00 GMT se negociaba a 98,90 dólares.

El brent reaccionó ligeramente a la baja después de la videoconferencia mantenida por los ministros de Finanzas de los países del G7, en la que se mostraron dispuestos a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar el mercado, incluso recurrir a las reservas estratégicas.

En este momento, el oro negro se sitúa un 6,59 % o 6,11 dólares más alto en comparación al cierre del viernes en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, cuando terminó en 92,69 dólares.

Este lunes sobrepasó la barrera de los 100 dólares por primera vez desde 2022, aupado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su escalada en Oriente Medio, pues afecta directamente al flujo del suministro de crudo en la región, en especial en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán y por donde pasa el 20 % del tránsito mundial de petróleo. EFE

