El brent recupera los 100 dólares y suaviza el descenso por encima del 1 %

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Madrid, 7 may (EFE).- El barril de brent recuperó este jueves el nivel de los 100 dólares, aunque mantiene un retroceso del 1,18 % respecto al cierre de la víspera, tras tocar hoy su mínimo en 96 dólares.

A las 18.30 hora local (16.30 GMT), el brent, referente en Europa, cedía un 1,18 % y el barril se negociaba en 100,07 dólares.

Esta tarde, minutos antes de las 15.00, el precio del barril tocó su nivel más bajo del día en los 96,03 dólares, por debajo del mínimo marcado ayer en 96,75 dólares.

Esta bajada en el precio ocurre ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo de paz sobre un memorando para poner fin a la guerra y que está a la espera de la respuesta de Teherán.

EE.UU. ha planteado a Irán un memorándum de entendimiento de una sola página que, según indicaron fuentes indirectas a medios de comunicación, contempla una moratoria nuclear que mantendría vivo el programa atómico iraní, junto con un levantamiento gradual de las sanciones.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registraba a esa misma hora una caída del 1 %, hasta los 94,13 dólares el barril.

Hoy, su precio bajó de los 90 dólares, en 89,91 dólares.

Según los analistas de Banca March, este alivio permitiría a Teherán recuperar hasta 100.000 millones de dólares en activos actualmente congelados, condicionado a la eliminación de las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

En caso de aceptarse el memorándum, ambas partes se concederían un periodo adicional de 30 días para concretar y desarrollar las líneas maestras del acuerdo, según algunos de los detalles que se han ido filtrando del mismo.

Por su parte, el precio del gas natural TTF registra una moderada caída del 0,13 % con el megavatio/hora a 43,82 euros. EFE

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