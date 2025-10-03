El Brent remonta un 0,66 % hasta 64,53 dólares a la espera de la decisión de la OPEP+

Londres, 3 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre avanzó un 0,66 %, hasta los 64,53 dólares, al cierre de la sesión de este jueves en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se incrementó 0,42 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 64,11 dólares.

El Brent logró remontar, tras cuatro sesiones consecutivas a la baja, y cerró la semana en positivo, pero acumulando pérdidas de alrededor de casi un 8 % con respecto al viernes anterior, cuando llegó a superar los 70 dólares.

El sentimiento bajista predomina entre los inversores, ante el temor de un exceso de oferta en el mercado a expensas de si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobará o no un nuevo aumento de producción de petróleo para noviembre en su próxima reunión, prevista este fin de semana. EFE

