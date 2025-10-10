El Brent se desploma un 3,82 % y se sitúa en 62,73 dólares tras el alto el fuego en Gaza

1 minuto

Londres, 10 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este viernes un 3,82 %, hasta situarse en 62,73 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,49 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando cerró la sesión en 65,22 dólares. EFE

rb/vh