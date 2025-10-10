The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Brent se desploma un 3,82 % y se sitúa en 62,73 dólares tras el alto el fuego en Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 10 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este viernes un 3,82 %, hasta situarse en 62,73 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,49 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando cerró la sesión en 65,22 dólares. EFE

rb/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR