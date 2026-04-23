El brent se dispara por encima de los 105 dólares

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Londres, 23 abr (EFE).- El barril de petróleo brent subió este miércoles un 3,10 %, hasta los 105,07 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, uno de los precios más altos alcanzados en los últimos meses y que refleja la falta de confianza en una pronta solución para el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,16 dólares por barril para su entrega en junio en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, cuando finalizó en 101,91 dólares.

El barril llegó a estar en los 107,40 dólares, pero luego moderó su subida.

Pese a la existencia de un alto el fuego, hoy se sucedieron las noticias preocupantes que mantuvieron muy alta la tensión: por un lado, Irán anunció que ya ha comenzado a ingresar el importe de algunos peajes que está aplicando unilateralmente por atravesar el estrecho de Ormuz, aunque no aclaró cuánto es el peaje ni cuántos armadores han aceptado pagarlos.

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que los buques militares de su país desplegados en torno a Ormuz no dudarían en «disparar a matar» a pequeñas embarcaciones iraníes sospechosas de sembrar minas en el estrecho.

El analista Fawaz Razaqzada, de Forex.com, entiende que los inversores ven pocos motivos para el optimismo dadas las enormes diferencias entre EEUU e Irán y dado que ambas partes imponen sus propias restricciones sobre Ormuz.

«La presión económica crece sobre Irán y sobre la economía mundial. Es una situación en la que todos pierden», concluyó. EFE

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