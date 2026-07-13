El brent se dispara un 9,59 % por la escalada en Irán y el nuevo bloqueo naval de EEUU

Compartir

1 minuto

Londres, 13 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre se disparó este lunes un 9,59 %, hasta superar los 83 dólares, como consecuencia de la última escalada de ataques entre Washington y Teherán y elreinicio del bloqueo naval estadounidense sobre Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, repuntó en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en 83,30 dólares, una diferencia al alza de 7,29 dólares con respecto a la última sesión, correspondiente al pasado viernes, cuando cerró en 76,01 dólares. EFE

rb/rcf