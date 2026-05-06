El brent se hunde el 6 % ante un posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán

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Madrid, 6 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio se hunde un 6 % este miércoles, hasta los 103 dólares, tras publicarse que Estados Unidos e Irán están cerca de cerrar un memorando de acuerdo para poner fin a la guerra, según el medio Axios.

Poco antes de las 11 horas (9 GMT), la publicación señala, citando a funcionarios estadounidenses, que la Casa Blanca cree que está cerca de un acuerdo con Irán «sobre un memorando de entendimiento de una página», con el que se podría poner fin a la guerra y se establecería un marco para las negociaciones nucleares.

Tras publicarse la información, el brent, el crudo de referencia de Europa, ha acentuado su caída y a las 11:15 horas se deja el 6 %, hasta los 103,75 dólares, aunque minutos antes ha retrocedido aún más y llegado a 102,52 dólares. EFE

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