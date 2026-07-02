El brent se mantiene en los 71 dólares ante el avance de las negociaciones EEUU-Irán

Compartir

2 minutos

Londres, 2 jul (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre se mantuvo este jueves alrededor de los 71 dólares, con una leve subida del 0,32 %, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres mientras los inversores acogen con optimismo el avance en las negociaciones entre EEUU e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en los 71,80 dólares, lo que implica un leve aumento de 0,23 dólares con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando se situó en 71,57 dólares.

El brent se mantuvo sin apenas cambios en una sesión en la que llegó a rozar, en su punto más bajo, la barrera de los 70 dólares, en el contexto de las conversaciones técnicas indirectas entre Estados Unidos e Irán que han tenido lugar esta semana en Catar, país mediador, sobre la implementación del memorando de entendimiento firmado entre ambos países.

El portavoz de la Cancillería de Catar, Majed Al Ansari, declaró en X que se registraron avances positivos «en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad» y que las partes acordaron continuar las conversaciones, con una reunión que se fijará «en el momento más pronto posible».

Se espera que esta próxima ronda de negociaciones tenga lugar después del 9 de julio, tras las ceremonias fúnebres en honor al líder supremo iraní, Alí Jameneí, fallecido durante los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que dieron inicio a la guerra contra la república islámica el pasado 28 de febrero.

La analista de mercado de StoneX Fiona Cincotta aseguró este jueves que el progreso en las negociaciones entre Washington y Teherán, así como la recuperación del tráfico en el estrecho de Ormuz, están «erosionando» la prima de riesgo geopolítica y disminuyendo los precios.

También indicó que, tras la desescalada del conflicto, los inversores temen ahora que el mercado pueda experimentar un exceso de oferta de cara a la segunda mitad del año.

Esta preocupación, según Cincotta, estaría reforzada por las expectativas de que la alianza de países OPEP+ apruebe un nuevo aumento de la producción en su próxima reunión de este domingo, algo que podría todavía ejercer más presión a la baja en el precio del crudo. EFE

rb/ajs