El brent se mantiene estable (+ 0,11 %) tras el acuerdo entre Irán y Omán sobre Ormuz

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Londres, 5 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre se mantuvo este miércoles estable y subió un leve 0,11 %, por debajo de los 80 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras el acuerdo alcanzado hoy entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,09 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada previa, cuando terminó en 79,36 dólares.

Tras acumular un descenso de más del 12 % en las dos primeras sesiones de la semana ante las perspectivas optimistas del mercado sobre los renovados esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Oriente Medio, el barril de brent se situó en menos de 80 dólares, cuando hace una semana rondaba los 90.

El precio del ‘oro negro’ apenas fluctuó tras el anuncio del acuerdo alcanzado entre Irán y Omán sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, pues los inversores estarían a la espera de su implementación.

Ambos países admiten que están en la «fase final» de elaboración de una declaración conjunta sobre este entendimiento, pero también que este acuerdo esta sujeto a que «determinadas terceras partes» no «obstaculicen» el proceso, dijo el portavoz del ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una velada mención a Estados Unidos.

Este acuerdo, en base, supondría la reapertura inmediata de Ormuz al tránsito comercial, pero desde Teherán sostienen que mientras continúe el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes y otras «acciones amenazantes» contra la República Islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió la víspera a Irán que sufrirá un «golpe muy duro» si se retira de nuevo de las negociaciones de paz con EE.UU., después de que el mandatario ordenase cancelar el pasado fin de semana un «ataque masivo» contra el país y le diera un ultimátum para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto y, además, impida a Teherán desarrollar armas nucleares. EFE

rb/mra