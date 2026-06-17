El brent se mantiene por debajo de 80 dólares pendiente de la firma del acuerdo EEUU-Irán

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Londres, 17 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este miércoles un 0,75 %, pero se mantuvo por debajo de los 80 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, pendiente de que Estados Unidos e Irán ratifiquen formalmente su acuerdo de paz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 79,55 dólares al término de la jornada de negociación, un retroceso de 0,59 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 78,96 dólares.

El brent escaló ligeramente este miércoles, tras descender cerca de un 9,5 % desde principios de semana, mientras el mercado espera, todavía con dudas, a la ceremonia formal de este viernes en Suiza en la que Washington y Teherán firmarán su memorando de entendimiento, que según el presidente estadounidense, Donald Trump, no es «definitivo».

Este documento, cuyo contenido se ha revelado durante la tarde de hoy, se estructura en catorce puntos y plantea, a corto plazo, el fin de las hostilidades y el desbloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito global de petróleo.

Además, contempla un plazo de 60 días para que ambas potencias cierren un acuerdo definitivo, donde también se abordarán cuestiones como el programa nuclear iraní o el levantamiento de las sanciones impuestas sobre Teherán.

De acuerdo con Trump, el estrecho de Ormuz estará «totalmente abierto» y «sin peajes» a partir de este viernes, pero muchas de las navieras presentes en el lugar han afirmado que no reanudarán sus rutas hasta que el paso sea completamente seguro.

Una coalición internacional de países liderada por Reino Unido y Francia llevará previsiblemente a cabo las labores de desminado de Ormuz con el objetivo de retomar el tráfico con normalidad y con las mayores garantías de seguridad lo antes posible.

Según indicó hoy la analista de mercado de Forex Fiona Cincotta, los inversores siguen evaluando las implicaciones del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, junto con las crecientes expectativas de un exceso de oferta el próximo año.

«El escenario base del mercado es que el estrecho de Ormuz se reabra y que los flujos de petróleo regresen gradualmente a los niveles previos al conflicto», comentó. EFE

rb/pcc