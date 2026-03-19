El brent sigue al alza, pero cierra por debajo de 110 dólares pese a ataques en O.Medio

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Londres, 19 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo prosiguió al alza este jueves, si bien finalizó la sesión por debajo de la cota de los 110 dólares en medio de nuevos ataques a infraestructura energética como parte de la escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 108,65 dólares, lo que supone un avance del 1,18 % con respecto a la jornada anterior, cuando acabó en 107,38 dólares.

El brent abrió este jueves por encima de los 110 dólares y a lo largo de la jornada se disparó hasta picos cercanos a los 120 dólares, después de los ataques de Irán a refinerías e instalaciones gasísticas en Catar y Arabia Saudí tras la ofensiva de Israel contra el mayor campo de gas natural de la república islámica, Pars Sur, pero perdió impulso hacia el final de la sesión. EFE

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