El brent sigue al alza, pero cierra por debajo de 110 dólares pese a ataques en O.Medio

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Londres, 19 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo prosiguió al alza este jueves, si bien finalizó la sesión por debajo de la cota de los 110 dólares en medio de nuevos ataques a infraestructura energética como parte de la escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 108,65 dólares, lo que supone un avance del 1,18 % con respecto a la jornada anterior, cuando acabó en 107,38 dólares.

El brent abrió este jueves por encima de los 110 dólares y a lo largo de la jornada se disparó hasta picos cercanos a los 120 dólares, después de los ataques de Irán a refinerías e instalaciones gasísticas en Catar y Arabia Saudí tras la ofensiva de Israel contra el mayor campo de gas natural de la república islámica, Pars Sur, pero perdió impulso hacia el final de la sesión.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con «volar» el yacimiento de Pars Sur, parte del mayor campo de gas del mundo, si Irán vuelve a atacar a Catar, lo que causó el repunte del precio del crudo, así como del gas, que aumentó un 25 % casi de manera inmediata.

En cambio, con el paso de las horas, el sentimiento bajista fue dominando la sesión, si bien acabó igualmente en positivo.

En paralelo al cierre de la jornada de negociación, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que había empezado a sacar al mercado los «volúmenes iniciales» de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos, a 426 millones.

Otro de los puntos más conflictivos es el estrecho de Ormuz, un paso controlado por Teherán por el que pasa el 20 % del tránsito marítimo de petróleo e hidrocarburos, que lleva cerrado de facto desde el inicio del conflicto hace veinte días.

Cinco países europeos, además de Japón, emitieron este jueves un comunicado conjunto en el que condenaban con rotundidad los ataques de Irán a infraestructuras energéticas en la región de Oriente Medio y se mostraron preparados para llevar a cabo «esfuerzos apropiados» con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) acordó este jueves, al término de una sesión extraordinaria en Londres, la implementación de un acuerdo marco que permita un «corredor marítimo seguro» para evacuar a los buques varados en Ormuz. EFE

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