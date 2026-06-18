El brent sube 0,38 % pero sigue inferior a 80 dólares ante dudas sobre robustez de acuerdo

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Londres, 18 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este jueves un 0,38 %, aunque por debajo de los 80 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres por las dudas sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 79,85 dólares al término de la jornada de negociación, un retroceso de 0,30 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 79,55 dólares.

El brent creció levemente este jueves, pese a haber acumulado una caída de más del 8,5 % desde la semana anterior, ante las dudas que persisten entre los inversores sobre la robustez del memorando de entendimiento suscrito entre Washington y Teherán, al tratarse de un documento provisional.

El acuerdo, que se ha rubricado de manera telemática por ambas potencias, se estructura en catorce puntos y plantea, a corto plazo, el fin de las hostilidades y el desbloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito global de petróleo.

Además, contempla un plazo de 60 días para que tanto EE.UU. como Irán cierren un acuerdo definitivo, donde también se abordarán cuestiones como el programa nuclear iraní o el levantamiento de las sanciones impuestas sobre Teherán.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con origen y destino en Irán tras la firma por parte del presidente Donald Trump del acuerdo para poner fin a la guerra, informó este jueves el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Además, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó que, tras la firma del acuerdo, las fuerzas estadounidenses habrían permitido el paso de una docena de buques y de cerca de 12,5 millones de barriles de petróleo por Ormuz.

La analista de mercado Fiona Cincotta aseguró hoy en la página web de Forex que los mercados dan por descontado que, tras la firma del memorando de entendimiento, se normalizará el suministro de crudo en Oriente Medio.

«Ahora la atención se centrará en la implementación y en si los flujos de suministro se recuperan tan rápidamente como esperan actualmente los mercados, en lugar de en la diplomacia», expuso. EFE

rb/pcc