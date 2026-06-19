El brent sube 0,90 % y pasa de 80 dólares pese al alto el fuego entre Israel y Hizbulá

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Londres, 19 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió hoy un 0,90 % y terminó ligeramente por encima de los 80 dólares pese al acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá, que extiende la desescalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 80,57 dólares al término de la jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, un retroceso de 0,30 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 79,85 dólares.

El brent creció levemente este viernes, pese a haber acumulado una caída de un 7,7 % desde la semana anterior, mientras el mercado espera, después del conflicto en Oriente Medio, a que los acuerdos de paz se mantengan en el tiempo y a que el suministro de crudo en la región vuelva a la normalidad a la mayor brevedad.

Israel y Hizbulá acordaron un alto el fuego que entró en vigor este mismo viernes. Sin embargo, en el terreno siguieron esta tarde los ataques de Israel en el sur del Líbano y un alto funcionario israelí aseguró que si la milicia chií ataca al Estado hebreo, la tregua se romperá.

Por su parte, Estados Unidos e Irán rubricaron telemáticamente su memorando de entendimiento, que cesa las hostilidades y desbloquea el estrecho de Ormuz y contempla un plazo de 60 días para que ambas potencias firmen un acuerdo definitivo, así como otros puntos críticos como el programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones impuestas sobre Teherán.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó que tras la firma del acuerdo, las fuerzas estadounidenses habían permitido el paso de una docena de buques y de cerca de 12,5 millones de barriles de petróleo en Ormuz.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada dijo este viernes en su boletín que existe cierta incertidumbre en el mercado de posibles nuevos bloqueos en Ormuz ante los continuos ataques de Israel en el Líbano, pero los inversores esperan que, a corto plazo, el alto el fuego de hoy, unido al acuerdo de Washington y Teherán, pongan presión a la baja en el crudo.

En este sentido, vaticina que el precio podría seguir descendiendo en las próximas semanas, hasta alcanzar los niveles previos a la guerra, en torno a los 70 dólares por barril. EFE

rb/fpa