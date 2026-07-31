El brent sube 1,22 %, a 90,12 dólares, ante el aumento de las tensiones entre EEUU e Irán

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Londres, 31 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre subió este viernes un 1,22 %, hasta 90,12 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,09 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 89,03 dólares.

El repunte se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera en duda el avance de las conversaciones con Teherán y acusara a los negociadores iraníes de «mentir» e incumplir sus compromisos.

Irán, por su parte, reivindicó un ataque con drones contra objetivos estadounidenses en Kuwait, en respuesta a una ofensiva previa de Washington.

El mercado sigue atento a las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, dos rutas estratégicas para el transporte de crudo, ante el temor de que una nueva escalada pueda provocar interrupciones en el suministro. EFE

jm/lss