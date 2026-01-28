El Brent sube 1,23 %, hasta 68,40 dólares, entre temores sobre Irán y la caída del dólar

1 minuto

Londres, 28 ene (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en marzo subió este miércoles un 1,23 %, hasta situarse en los 68,40 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,83 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, correspondiente al pasado viernes, cuando acabó en 67,57 dólares.

El Brent reaccionó al alza por cuarta sesión consecutiva, y ya ronda sus niveles más altos desde septiembre de 2025, cada vez más cerca de la barrera psicológica de los 70 dólares, ante las crecientes preocupaciones sobre Irán y la debilidad del dólar estadounidense.

Entre los inversores predominó el temor ante posibles interrupciones de suministro en Irán, uno de los mayores productores de crudo del mundo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase de nuevo este miércoles al régimen de Teherán con enviar una flota y les dijese que: «El tiempo se acaba».

A juicio del analista de Forex Fawad Razaqzada, la preocupación por las interrupciones del suministro en Irán, «ha inquietado a los inversores ante la posibilidad de que el suministro de petróleo se vea afectado, especialmente si Estados Unidos interviene».

En este contexto, el dólar cayó a su nivel más bajo en casi cuatro años, mientras que la Reserva Federal estadounidense (Fed) anunció hoy que mantendría sin cambios los tipos de interés, en la horquilla del 3,50 % y el 3,75 %. EFE

rb/ajs