The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El brent sube 1,89 % hasta 97,81 dólares por nueva escalada de tensiones entre EEUU-Irán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 3 jun (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en agosto subió un 1,89 % este miércoles, hasta situarse en los 97,81 dólares, ante la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que a ojos de los inversores aleja un posible acuerdo de paz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,81 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre de este martes, cuando el barril se situó en 96 dólares.

El brent inició la semana al alza, ya que entre el mercado predominaba un sentimiento pesimista sobre el transcurso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, paralizadas por la república islámica el pasado lunes como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Lo que preocupa principalmente a los inversores es la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transitaba un 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global, pues está cerrado desde el pasado 28 de febrero, causando un impacto directo en el precio del crudo.

Respecto a este punto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles en el pódcast ‘Pod Force One’ del New York Post que, si bien no descarta mantener el bloqueo de Ormuz hasta septiembre, lo ve «poco probable» y se mostró optimista respecto a alcanzar un acuerdo con Irán antes de esta fecha.

«El repunte de los precios del crudo no solo refleja los riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio, sino que también genera preocupaciones sobre el efecto que mayores costos energéticos podrían tener sobre la inflación global durante los próximos meses», indicó hoy el analista sénior de mercado de XS.com Antonio di Giacomo en un comentario remitido a EFE. EFE

rb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR