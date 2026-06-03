El brent sube 1,89 % hasta 97,81 dólares por nueva escalada de tensiones entre EEUU-Irán

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Londres, 3 jun (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en agosto subió un 1,89 % este miércoles, hasta situarse en los 97,81 dólares, ante la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que a ojos de los inversores aleja un posible acuerdo de paz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,81 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre de este martes, cuando el barril se situó en 96 dólares.

El brent inició la semana al alza, ya que entre el mercado predominaba un sentimiento pesimista sobre el transcurso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, paralizadas por la república islámica el pasado lunes como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Lo que preocupa principalmente a los inversores es la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transitaba un 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global, pues está cerrado desde el pasado 28 de febrero, causando un impacto directo en el precio del crudo.

Respecto a este punto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles en el pódcast ‘Pod Force One’ del New York Post que, si bien no descarta mantener el bloqueo de Ormuz hasta septiembre, lo ve «poco probable» y se mostró optimista respecto a alcanzar un acuerdo con Irán antes de esta fecha.

«El repunte de los precios del crudo no solo refleja los riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio, sino que también genera preocupaciones sobre el efecto que mayores costos energéticos podrían tener sobre la inflación global durante los próximos meses», indicó hoy el analista sénior de mercado de XS.com Antonio di Giacomo en un comentario remitido a EFE. EFE

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