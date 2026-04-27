El brent sube 2,75 % y supera los 108 dólares por estancamiento en negociaciones EEUU-Irán

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Londres, 27 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este lunes un 2,75 %, hasta situarse en 108,23 dólares en el mercado de futuros de Londres, impulsado por el estancamiento en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz.

El precio del crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 2,90 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, correspondiente al pasado viernes, cuando finalizó en 105,33 dólares.

El brent mantuvo la tendencia alcista de la semana pasada, cuando sumó casi diez dólares, ante la falta de avances en las negociaciones entre Washington y Teherán, después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonase Pakistán sin reunirse con el equipo negociador estadounidense y la Casa Blanca cancelase el viaje de sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

De acuerdo con el portal estadounidense Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, pero posponiendo las conversaciones sobre su programa nuclear.

En este contexto, a punto de cumplirse dos meses desde el inicio del conflicto, el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada comentó que el alza de los precios del brent se debe, principalmente, al bloqueo en Ormuz, mientras los inversores siguen sopesando las tensiones entre Washington y Teherán.

«Para los operadores de petróleo ya no importa la retórica, sino el flujo real de crudo a través del estrecho de Ormuz. Y, en este momento, ese flujo sigue restringido», escribió en un boletín.

En esta línea, apuntó que, si la escalada de tensiones sigue en aumento, la tendencia más probable en los próximos días sigue siendo al alza, con el brent acercándose a la marca de los 110 dólares. EFE

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