El brent sube 2 % y supera 75 dólares tras el ataque a un buque en el estrecho de Ormuz

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Londres, 25 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió más de un 2 %, hasta situarse en algo más de 75 dólares, después de que un carguero fuese atacado este jueves frente a las costas de Omán, al sur del estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó los 75,26 dólares al cierre de la jornada en el mercado de futuros de Londres, un avance del 2,06 % -o 1,52 dólares- con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 73,74 dólares.

El brent ganó terreno tras dos sesiones de caída y de situarse en su precio más bajo desde el inicio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, después de registrarse este jueves un nuevo ataque a un carguero al sur del estrecho de Ormuz, lo que ha aumentado el temor en los inversores de un nuevo cierre del paso estratégico, con sus consiguientes interrupciones de suministro.

La Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) informó a primera hora de la tarde de que un buque había sido alcanzado a 7,5 millas náuticas de la costa de Omán por un «proyectil desconocido» que había causado daños en el puente de mando, pero sin causar víctimas.

El diario estadounidense The Wall Street Journal aseguró horas más tarde que el ataque a este carguero de bandera de Singapur había sido perpetrado por Irán, tras advertir a los buques que no navegaran por rutas que no hubieran sido autorizadas por Teherán.

Tras conocerse este incidente, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció la pausa temporal de su plan de evacuación de 11.000 marineros en el estrecho de Ormuz, el cual había puesto en marcha este martes, hasta que volviera a obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación segura en el paso. EFE

rb/psh