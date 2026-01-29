El Brent sube 3,38 % y cierra por encima de los 70 dólares por tensiones entre EEUU e Irán

Londres, 29 ene (EFE).- El barril de petróleo Brent para entrega en marzo se mantuvo este jueves por encima de los 70 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, impulsado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el debilitamiento del dólar.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la jornada en 70,71 dólares, un 3,38 % -o 2,31 dólares- más que al cierre anterior, cuando terminó en 68,40 dólares.

La subida -hay un avance acumulado de más del 14 % en lo que va de año-, se produjo tras la intensificación de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en los envíos de petróleo desde la región del Golfo, vital para el suministro mundial.

Esta semana, el portaaviones USS Abraham Lincoln llegó a aguas de Oriente Medio, en lo que Trump describió como una «bonita armada» destinada a vigilar al régimen de Teherán, reforzando la tensión en el mercado.

El debilitamiento del dólar estadounidense también favoreció el ascenso, al hacer más barato el crudo para inversores que operan con otras divisas.

«No hay duda de que el reciente repunte de los precios del petróleo se debe principalmente al aumento de los riesgos geopolíticos tras las advertencias de Trump sobre un posible ataque a Irán, uno de los mayores productores mundiales de crudo», dijo a EFE Fawad Razaqzada, analista de mercados globales de FOREX.com.

Este experto señaló que, por ahora, los inversores «han dejado en segundo plano» el hecho de que existe en el mercado un exceso de oferta, si bien esto «volverá a primer plano si el crecimiento de la demanda no se recupera de manera significativa en los próximos meses»

Al margen de los picos de volatilidad, muchos analistas creen que el precio del crudo podría caer hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares este año, ante un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada. EFE

