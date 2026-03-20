El brent sube 3,54 % y cierra la semana por encima de 112 dólares tras 21 días de guerra

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Londres, 20 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió un 3,54 % este viernes y finalizó la semana por encima de los 112 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres en medio de la escalada bélica en Oriente Medio, que ya cumple 21 días sin perspectivas de rebajar las tensiones.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 112,19 dólares, lo que supone un avance de 3,84 dólares con respecto a la jornada anterior, cuando acabó en 108,35 dólares. EFE

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