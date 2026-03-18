El brent sube 3,83 % y a más de 107 dólares tras amenazas de Irán de atacar instalaciones

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Londres, 18 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió de nuevo este miércoles un 3,83 %, hasta situarse en más de 107 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, por el temor de más interrupciones de suministro después de que Irán amenazase con atacar instalaciones energéticas en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 107,38 dólares, lo que supone un avance de 2,96 dólares con respecto a la sesión anterior, cuando acabó en 103,42 dólares.

El brent continuó al alza, y llegó a quedar al filo de los 110 dólares durante la sesión de hoy, después de que Irán acusase a Israel y Estados Unidos de haber atacado el yacimiento de Pars, considerado el mayor campo de gas del mundo, y prometiese atacar a otras refinerías y yacimientos en la región como represalia. EFE

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