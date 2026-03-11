El brent sube 4,76 % y roza los 92 dólares pese al anuncio de la AIE de liberar reservas

Londres, 11 mar (EFE).- El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió un 4,76 % este miércoles y se situó ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró la jornada en 91,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, 4,18 dólares más que al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 87,80 dólares.

El brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

Sin embargo, el analista de mercado de Forex Fawad Razaqzada aseguró hoy en su boletín que los precios no han reaccionado a la baja porque los inversores no están del todo convencidos de que la cantidad liberada sea suficiente para compensar la interrupción causada tras doce días de conflicto en Oriente Medio.

«Probablemente esperan que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz permanezca efectivamente cerrado durante mucho tiempo, ahora que Irán sugiere que está cambiando de golpes recíprocos a ataques continuos», dijo el analista.

Este estrecho, situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, está cerrado de facto por Irán y la interrupción del tránsito marítimo en la zona, por donde pasa el 20 % del flujo mundial de crudo, está impactando de manera directa en el precio del oro negro.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y su consiguiente escalada regional, el precio del brent se ha disparado ante los temores de los inversores de posibles interrupciones en el suministro de crudo en la región, especialmente en Ormuz.

El brent llegó a alcanzar un pico de 119,50 dólares -su máximo en cuatro años- en la madrugada del lunes y desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra en Irán está «prácticamente terminada», tuvo una caída en picado y llegó a tocar los 81,50 dólares el martes en su punto más bajo. EFE

