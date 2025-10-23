El Brent sube 5,4 % por temores de suministro tras sanciones de EEUU a petroleras rusas

Londres, 23 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre subió este jueves un 5,43 %, hasta 65,99 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante el temor a una escasez de suministro tras las sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 3,40 dólares frente a la última sesión en el International Exchange (ICE), cuando cerró en 62,59 dólares.

El Brent prolongó su senda alcista tras las medidas anunciadas el miércoles por el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump contra las principales petroleras rusas, lo que avivó los temores a una posible interrupción de la oferta global y elevó la prima de riesgo geopolítico sobre el crudo. EFE

