El Brent sube casi un 2,5 %, hasta 65,46 dólares, entre temores de suministro en Irán

2 minutos

Londres, 13 ene (EFE).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo subió casi un 2,5 %, hasta situarse en 65,46 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres ante el temor del mercado por posibles interrupciones en el suministro proveniente de Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó un 2,49 % -o 1,59 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 63,87 dólares.

El Brent reaccionó al alza impulsado por el temor de los inversores ante posibles interrupciones en el suministro de crudo en Irán, uno de los mayores productores de crudo de la OPEP, como consecuencia de las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país, que ya han dejado al menos 1.850 muertos, según la ONG Human Rights Activists (HRA).

El ‘oro negro’ alcanzó su nivel más alto desde noviembre, por encima de los 65 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 25 % a los productos de países que estuvieran «haciendo negocios» con Irán a raíz de las protestas en la república islámica.

Además, los precios siguieron subiendo después de que Trump instara a los iraníes a seguir protestando y afirmase que «la ayuda está en camino», lo que avivó los temores de una posible intervención militar de EE.UU. en el país, que podría a su vez provocar mayores interrupciones en el suministro de crudo iraní.

La analista de mercado de Forex Razan Hilal aseguró en su comentario semanal que, tras la caída de Maduro en Venezuela, Trump ahora centra sus esfuerzos en presionar por un cambio de régimen en Irán, pero esto tendría efectos mucho más «profundos» en los mercados globales.

«Irán sigue siendo el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP, y si bien una reforma positiva combinada con la flexibilización de las sanciones podría permitir el retorno de un mayor suministro al mercado, una transición no pacífica probablemente generaría riesgos de represalias en toda la región, aumentando la incertidumbre sobre el suministro de crudo», comentó Hilal.

Además de Irán, los inversores también siguen de cerca el aumento de las tensiones en la guerra de Ucrania y la situación candente sobre Groenlandia, opacando por el momento las preocupaciones iniciales de un exceso de oferta impulsada por el retorno de más barriles procedentes de Venezuela al mercado. EFE

