El brent sube el 4,5 % después de considerar Trump «inaceptable» la respuesta de Irán

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Madrid, 11 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio sube con fuerza este lunes, el 4,5 %, hasta los 105,81 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya considerado «inaceptable» la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE. UU.

A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, se dispara ese 4,5 %, hasta los 105,81 euros el barril, aunque ha llegado a alcanzar los 105,99 dólares.

El pasado viernes, el brent ya cerró al alza, después de tres jornadas consecutivas en rojo, tras producirse nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, que volvieron a elevar la tensión en el estrecho de Ormuz.

Y ello, mientras Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán sobre la propuesta de paz.

Tras conocerse este domingo que Irán había mandado su respuesta a Estados Unidos, Trump publicó en su red social Truth Social: «Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!», respondió.

El documento iraní incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE. UU. cumple con algunos «compromisos», según la agencia Tasnim.

Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apuntó a la continuidad del conflicto. EFE

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