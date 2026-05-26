El brent sube más de un 3,5 y roza los 100 dólares tras nuevos ataques de EEUU a Irán

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Londres, 26 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este martes más de un 3,5 %, hasta rozar los 100 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres ante las dudas del mercado sobre la paz en Oriente Medio tras nuevos ataques de Estados Unidos en Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 99,58 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que supone un avance del 3,58 % -o 3,44 dólares- con respecto al cierre del lunes, de 96,14 dólares.

El brent reaccionó al alza tras iniciar la semana con un fuerte desplome, de más del 7 % en la víspera, y vuelve a acercarse a la barrera de los 100 dólares por barril después de que Estados Unidos lanzase «ataques de autodefensa» en el sur de Irán, en una acción que Teherán interpretó como una violación del alto el fuego y que sucede en plenas negociaciones de paz entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que las negociaciones con Teherán «avanzan favorablemente» tras los contactos del fin de semana para desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque advirtió en su red social Truth Social de que «solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto».

«Los precios del petróleo se mostraron volátiles, ya que las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dominaron el ánimo del mercado», dijo este martes el director regional de Infinox, Thadeu Dos Santos, en un análisis remitido a EFE.

De acuerdo con Dos Santos, los recientes ataques de Estados Unidos a Irán han «reforzado los temores» entre los inversores sobre las posibles interrupciones del suministro y dan señales de que las negociaciones, así como la reapertura del estrecho de Ormuz, podrían llevar tiempo en resolverse. EFE

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