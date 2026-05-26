El brent sube más del 2 %, hasta los 98 dólares, tras los ataques de EEUU a Irán

2 minutos

Madrid, 26 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio sube este martes más del 2 %, hasta los 98 dólares, ante las renovadas dudas del mercado sobre los avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio, después de que se haya conocido que Estados Unidos ha atacado a Irán.

A las 5:00 GMT de este martes, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 2,33 %, hasta los 98,38 dólares el barril.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también sube el 2,37 %, hasta los 92,03 dólares el barril.

El precio del petróleo rebota así este martes tras bajar con fuerza la víspera. El brent descendió el lunes un 7,15 %, hasta situarse en los 96 dólares al cierre de la sesión (su nivel más bajo desde el pasado 20 de abril), animado por los supuestos avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ese día que las negociaciones «avanzan favorablemente» tras los contactos del fin de semana para desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque advirtió en su red social Truth Social de que «solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto».

Mientras, este martes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha asegurado que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto «de una forma u otra» y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará «unos días».

No obstante, pese al avance en las negociaciones de paz, hoy se ha conocido que Estados Unidos e Israel han atacado objetivos en Irán.

Según Bloomberg, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que los ataques a buques iraníes en el estrecho de Ormuz eran defensivos y tenían como objetivo proteger a las tropas de las amenazas que plantean las fuerzas de Teherán. EFE

mtd/mgl/ah