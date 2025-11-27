El Brent sube un 0,33 %, hasta los 63,34 dólares

Londres, 27 nov (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en enero subió este jueves un 0,33 % y se situó en los 63,34 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, en una sesión más corta de lo habitual por el festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,21 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), en comparación al cierre de la última sesión, cuando finalizó en 63,13 dólares por barril.

El crudo europeo se mantuvo ligeramente al alza en este jueves festivo en Estados Unidos, mientras los inversores evaluaban con cautela las expectativas de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que podría relajar las sanciones sobre Moscú y aumentar la producción global de petróleo en un escenario de desaceleración de la demanda.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada aseguró este jueves en su boletín que, si bien la situación geopolítica muestra señales de progreso y un fin de la guerra en Ucranía debería significar precios más bajos, el crudo ha mantenido un repunte incluso con aumento mayor de lo esperado la semana pasada en los inventarios de crudo estadounidenses.

Razaqzada, que advirtió a principios de semana que el Brent podría llegar a rebasar pronto la barrera de los 60 dólares, siguió mostrando sus «dudas» sobre que esta recuperación del ‘oro negro’ pueda mantenerse por mucho tiempo.

«Sin un catalizador convincente que impulse los precios de forma sostenida, el pronóstico general para el petróleo crudo sigue sesgado a la baja. Cualquier acuerdo de paz confirmado podría eventualmente devolver más barriles rusos a un sistema global de crudo que ya está sobreabastecido, manteniendo los intentos alcistas limitados y el riesgo bajista firmemente en la mira», dijo hoy el analista. EFE

