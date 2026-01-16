El Brent sube un 0,58 % hasta los 64,13 dólares por temores residuales de escalada en Irán

Londres, 16 ene (EFE).- El barril de crudo Brent para entrega en marzo se recuperó este viernes un 0,58 %, hasta situarse en los 64,13 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,37 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre del miércoles, cuando terminó en 63,76 dólares.

El Brent finalizó al alza una semana volátil, especialmente por las recientes protestas antigubernamentales en Irán, que volvieron a estar en el punto de mira de los inversores, todavía con temores residuales de que puedan causar interrupciones en el suministro de crudo iraní.

Irán es uno de los mayores productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), por eso una situación de escalada en el país puede tener un impacto directo en los mercados petroleros, especialmente si esto desencadenase un hipotético bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 25 % del petróleo mundial.

Las protestas en la república islámica impulsaron los precios del crudo europeo, que llegó esta semana a superar los 66 dólares por barril, sus niveles máximos desde noviembre, pero éstos se desplomaron más de un 4 % este jueves, poniendo fin a una racha de cinco sesiones de subida, tras descartarse una acción militar inmediata de Estados Unidos en Irán.

Del mismo modo, los analistas predicen que, al margen de repuntes puntuales por la volatilidad geopolítica, los precios del crudo tenderán a la baja este año, y predicen que en el primer trimestre podrían caer hasta 55 dólares, con 60 dólares de promedio en el conjunto del año.

Esto se debe a que se espera un superávit estructural de petróleo en el mercado, ya que se prevé que varios territorios de fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios directos (OPEP+) -como Brasil, Guyana, Argentina, Canadá y Noruega- aporten más producción, lo que se suma a una demanda global ralentizada. EFE

