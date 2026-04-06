El brent sube un 0,68 % y se mantiene en torno a los 110 dólares pendiente de Irán

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Londres, 6 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este lunes un 0,68 %, hasta 109,77 dólares, en el mercado de futuros de Londres, en una jornada marcada por la cautela ante la evolución del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,74 dólares respecto al cierre del jueves en el ICE londinense, cuando terminó en 109,03 dólares.

Los inversores siguen de cerca los contactos entre EE.UU. e Irán después de que Teherán presentara una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y plantea un acuerdo permanente, con exigencias como el levantamiento de sanciones y garantías sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

La iniciativa responde al plan previo de Washington y se negocia a través de mediadores como Pakistán, en un momento en que ambas partes exploran distintas fórmulas para cerrar el conflicto iniciado el 28 de febrero.

Pese a todo, persiste la incertidumbre sobre el suministro de crudo, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar infraestructuras energéticas iraníes si Teherán no desbloquea el paso de Ormuz antes de las 00:00 GMT del miércoles. EFE

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