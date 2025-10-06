El Brent sube un 1,46 % hasta 65,47 dólares tras un aumento de la OPEP+ menor del esperado
Londres, 6 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre avanzó este lunes un 1,46 %, hasta los 65,47 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se incrementó 0,94 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 64,53 dólares.
El Brent recuperó terreno tras cerrar la semana anterior con pérdidas de casi un 8 %, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus países aliados (OPEP+) anunciase en su reunión del fin de semana un aumento de producción para noviembre menor del esperado por los analistas.
La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo un incremento de 137.000 barriles diarios para noviembre, el octavo ajuste mensual consecutivo, en vista de «la estabilidad de las perspectivas económicas mundiales» y los «bajos niveles de inventarios de petróleo».
La semana pasada el petróleo experimentó una fuerte caída, lastrada por especulaciones de algunos medios que apuntaban a un aumento severo de la producción para noviembre, de hasta 500.000 barriles diarios, el triple de lo acordado, que generó temor en el mercado a un posible escenario de superávit de oferta. EFE
rb/psh