El brent sube un 1,80 %, hasta 93,10 dólares, por posibles nuevos ataques entre EEUU-Irán

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Londres, 10 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este miércoles un 1,80 %, hasta situarse en los 93,10 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con atacar nuevamente y «con dureza» a Irán si no se finaliza un acuerdo de paz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 1,65 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 91,45 dólares.

El brent ganó terreno este miércoles después de que Trump dijera que su país volverá a atacar hoy a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en Ormuz y a la «revisión» de la posición de Teherán sobre las negociaciones de paz.

«Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo», aseguró Trump a los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un momento marcado por la especulaciones sobre una posible ruptura de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto.

Irán respondió atacando objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

Esta nueva escalada aumentó el sentimiento alcista entre los inversores, que con la nueva escalada bélica y la paralización de las negociaciones, ven poco probable que se alcance un acuerdo de paz y la consiguiente reapertura del estrecho de Ormuz a corto plazo.

Con respecto a este paso estratégico, por donde pasa habitualmente el 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global, y que permanece bloqueado desde el pasado 28 de febrero, Trump aseguró este miércoles que ha logrado sacar de Ormuz unos 100 millones de barriles de petróleo como parte de un «operativo secreto» y sin conocimiento de Irán.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada advirtió este miércoles en su boletín que el enfriamiento del optimismo inicial mostrado por Trump y la nueva escalada de ataques ha provocado un repunte en los precios del crudo, que podrían seguir al alza ante la ausencia de un acuerdo.

«A pesar de haber presionado al mercado petrolero a la baja a principios de esta semana, lamentablemente la situación parece estar empeorando y los precios podrían volver a acercarse a los 100 dólares», vaticinó el analista. EFE

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