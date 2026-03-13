El brent sube un 2,67 % y cierra en más de 103 dólares su semana más volátil en años

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Londres, 13 mar (EFE).- El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió este viernes un 2,67 % y cerró por encima de los 103 dólares el barril una de sus semanas más volátiles de los últimos años, sacudida por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada regional en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró esta semana en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 103,14 dólares, su precio de liquidación más alto desde 2022 y 2,68 dólares por encima que lo registrado al término de la sesión anterior, 100,46 dólares. EFE

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