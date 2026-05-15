El brent sube un 3,35 % ante la falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz

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Londres, 15 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este viernes un 3,35 %, hasta 109,26 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,54 dólares respecto al cierre del jueves en el ICE londinense, cuando terminó en 105,72 dólares.

El mercado se mantiene pendiente de la evolución de los contactos entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Medio y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde habitualmente transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

En este contexto, el analista Thadeu Dos Santos, de Infinox, señaló que «la recuperación de los flujos de exportación podría ser gradual incluso si mejora la situación en Ormuz».

Advirtió además de que los mercados seguirán «expuestos a episodios de tensión mientras no haya una normalización sostenida del suministro». EFE

jm/pcc