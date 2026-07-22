El brent sube un 3,36 %, hasta 94,07 dólares, por la tensión en el estrecho de Ormuz

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Londres, 22 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre subió este miércoles un 3,36 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 94,07 dólares, ante la preocupación por la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz tras la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 3,06 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 91,01 dólares.

El brent avanzó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir infraestructuras iraníes si Teherán vuelve a atacar buques en el estrecho de Ormuz, una vía por la que antes del conflicto actual circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

La caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos, mayor de la esperada, reforzó el avance de los precios, al interpretarse como una señal de mayor demanda en el principal consumidor mundial de petróleo. EFE

jm/mra