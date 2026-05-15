El brent sube un 3 % y supera los 109 dólares, mientras Europa acentúa su caída

2 minutos

Madrid, 15 may (EFE).- El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube más del 3 % y cotiza por encima de los 109 dólares el barril, lo que provoca que las bolsas del Viejo Continente acentúen las caídas de la apertura, con descensos que, en algunos casos, superan el 1,50 %.

A las 10:30 horas (08:30 GMT), el barril de petróleo brent para entrega en julio sube el 3,41 %, hasta los 109,31 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen sin avances y el estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

En este contexto, las principales plazas europeas acentúan las pérdidas de la apertura: Milán se deja el 1,57 %, Fráncfort el 1,50 %, Madrid el 1,45 %, París el 1,14 %; y Londres el 1,06 %.

El Euro Stoxx 50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 1,65 %.

Las bolsas europeas abrieron este viernes en rojo arrastradas por Asia, donde se registraron importantes caídas en el Kospi surcoreano (6,12 %) tras alcanzar máximos intradía y en el Nikkei de Tokio, que perdió casi el 2 % por la recogida de beneficios en el sector tecnológico y el aumento en el rendimiento de los bonos de deuda japonesa.

Y ello, en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su viaje oficial a China.

Según la agencia estatal china Xinhua, Trump ha afirmado que su visita ha sido «muy exitosa» e «inolvidable» y que en ella han alcanzado «una serie de consensos importantes», han logrado «múltiples acuerdos» y resolvieron «no pocos problemas».

Los expertos de Renta4 explican que las caídas de hoy se producen en un contexto en el que ha aumentado entre los inversores la preocupación sobre la inflación, mientras el mercado «parece cuestionar la sostenibilidad del rally de las empresas tecnológicas de Inteligencia Artificial».

Mientras, la rentabilidad de la deuda sigue escalando: el rendimiento del bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa, alcanza el 3,106 %, y el de Estados Unidos, el 4,548 %.

En el caso de España, la rentabilidad de la deuda toca el 3,531 %.

El euro, por su parte, sigue a la baja y se cambia a 1,163 dólares.

En otros mercados, el oro cae el 2,10 % (4.558,71 dólares), mientras la plata se hunde el 6,02 %, hasta los 78,48 dólares.

El bitcoin cede el 0,60 %, hasta los 80.590,11 dólares. EFECOM

mtd/jmj/mgr

(foto)(vídeo)