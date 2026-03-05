El brent sube un 4,93 % y supera los 85 dólares ante temores de suministro en O.Medio

Londres, 5 mar (EFE).- El petróleo brent para entrega en mayo subió este jueves un 4,93 % y superó los 85 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, ante las nuevas preocupaciones por el suministro de crudo desde Oriente Medio derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la jornada de negociación marcando 85,41 dólares por barril, lo que supone un avance de 4,01 dólares con respecto a la sesión anterior, cuando acabó en 81,40 dólares. EFE

