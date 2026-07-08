El brent sube un 5,2 %, hasta 78,02 dólares, al acabar el alto el fuego entre EEUU e Irán

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Londres, 8 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre subió este miércoles un 5,2 %, hasta 78,02 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin del alto el fuego con Irán.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 3,86 dólares respecto al cierre del martes, cuando finalizó en 74,16 dólares.

El repunte del crudo respondió al aumento de la incertidumbre geopolítica, después de que Trump asegurara que el alto el fuego había terminado, lo que reavivó los temores a posibles interrupciones del suministro de petróleo desde Oriente Medio.

Para el analista de mercados de FOREX.com Fawad Razaqzada, las declaraciones del mandatario estadounidense «aumentan el riesgo» de una nueva escalada y más presión sobre la oferta si Irán decide volver a cerrar el estrecho de Ormuz. EFE

jm/ajs