El brent sube un 7,4 % y se acerca a los 92 dólares ante la escalada en Oriente Medio

Londres, 6 mar (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este viernes un 7,4 % en el mercado de futuros de Londres y roza los 92 dólares por los temores de suministro ante la escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cotizó a 91,76 dólares antes de las 15 GMT en el ICE londinense, un 7,4 % más que al cierre del jueves, y se situó en niveles no vistos desde abril de 2024.

El brent se ha disparado casi un 25 % desde el inicio el pasado sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afecta al estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, uno de los principales pasos marítimos para el comercio mundial y por donde circula en torno al 20 % del flujo de petróleo.

El ministro de Energía de Catar, Saad al Kaabi, dijo al periódico británico ‘Financial Times’ que la guerra podría obligar a todos los exportadores de gas y petróleo del golfo Pérsico a suspender la producción en cuestión de días, lo que elevaría el precio del barril hasta los 150 dólares. EFE

