El brent sube un 9,22 % y sube de 100 dólares tras amenazas del nuevo líder supremo iraní

Londres, 12 mar (EFE).- El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió más de un un 9 % este jueves y se situó por encima de los 100 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, dijera que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 100,46 dólares, su precio de liquidación más alto desde 2022 y un 9,22 % superior que al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 91,98 dólares. EFE

