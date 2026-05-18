El brent sube y supera los 111 dólares ante las renovadas tensiones en Oriente Medio

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Madrid, 18 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio sube este lunes más del 1,6 % y supera los 111 dólares en el mercado de futuros de Londres ante las nuevas tensiones en Oriente Medio.

A las 7.00 horas (5.00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1,69 %, hasta los 111,11 dólares, aunque durante esta madrugada ha llegado a tocar los 112 dólares.

El crudo brent cotiza al alza por cuarto día consecutivo mientras se suceden las tensiones en Oriente Medio.

Este domingo, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos aseguró que hizo frente a tres drones -hasta el momento, de origen desconocido- que entraron en su territorio, dos de los cuales fueron interceptados y un tercero que impactó en un generador en el perímetro externo de una central nuclear sin provocar riesgo radiológico.

Asimismo afirmó su disposición para «enfrentar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad nacional», en un momento en el que Emiratos está siendo el país más golpeado por los ataques de represalia iniciados tras la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en el alto el fuego que permanece vigente desde principios de abril y volvió a amenazarles con más ataques.

«Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sube este lunes el 2,51 %, hasta los 108,07 dólares el barril. EFE

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